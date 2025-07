Scontro fra due auto l' incidente provoca la chiusura per due ore dello svincolo tra Torino e Mappano

Un violento scontro tra due auto ha causato la chiusura temporanea dello svincolo tra Torino e Mappano, creando disagi per gli automobilisti. L’incidente, avvenuto questa mattina lungo la tangenziale nord di Torino, ha reso necessario intervenire immediatamente, con lo svincolo rimasto chiuso per due ore. Fortunatamente, nonostante la scena impressionante, non sono stati riportati feriti gravi. La vicenda ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla guida e rispettare le norme stradali.

Lo svincolo che collega la tangenziale nord di Torino al raccordo autostradale Torino-Caselle, tra il capoluogo piemontese e Mappano, è rimasto chiuso per due ore nella mattinata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, per un incidente avvenuto nel tratto a doppio senso di marcia.

