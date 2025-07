Scontro fatale Lastra a Signa sconvolta per la morte di Matteo Caruso L’altro conducente colto da malore

Un incidente stradale drammatico scuote Lastra a Signa, lasciando la comunità nel dolore e nella tristezza. Matteo Caruso, 37 anni, era un giovane amato e stimato, che ha perso la vita in modo improvviso e tragico sulla via Vecchia Pisana. La scena, ancora sotto shock, ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un attimo, lasciando un vuoto incolmabile. Restiamo vicini alla famiglia di Matteo in questo momento difficile.

Firenze, 11 luglio 2025 – Una comunità sconvolta per il tragico incidente stradale, l'ennesimo, avvenuto su via Vecchia Pisana, a Lastra a Signa. A perdere la vita, ieri notte, intorno alle 21, Matteo Caruso, 37 anni, lastrigiano, che viaggiava con un amico a bordo della sua Mini Cooper vecchio modello. L'uomo stava scendendo da Malmantile verso via Livornese quando, per motivi che restano da capire, avrebbe impattato violentemente contro una Dacia Duster che arrivava in direzione contraria. L'urto sarebbe stato fatale, tanto che l'uomo sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo e sarebbe morto sul colpo.

Scontro fatale, Lastra a Signa sconvolta per la morte di Matteo Caruso. L'altro conducente colto da malore.

Il 37enne lastrigiano lascia la compagna e un figlio di dieci anni.

