Scontro auto-furgone in via Mantova | un ferito

Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato oggi pomeriggio in via Mantova, all'altezza di Chiozzola, causando un ferito e disagi al traffico tra Parma e Sorbolo. L'incidente, avvenuto intorno alle 14.30, ha coinvolto due veicoli, lasciando una persona ferita e creando rallentamenti considerevoli sulla strada. Rimani aggiornato per ulteriori dettagli e sulle modalità di intervento.

In questa notizia si parla di: scontro - auto - furgone - mantova

