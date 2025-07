Scontro al Festival Il Libro Possibile | Bocchino elogia Meloni e insulta Michela Murgia Padellaro insorge – Il video

Il Festival «Il Libro Possibile» di Polignano a Mare si è trasformato in un campo di battaglia tra passione e tensione. Durante un dibattito tra Italo Bocchino e Antonio Padellaro, l’evento ha preso una piega imprevedibile, con elogi e insulti che hanno catturato l’attenzione di tutti. Un confronto che ha acceso il pubblico e sollevato molte domande sul clima politico attuale: fino a che punto si spinge la libertà di espressione?

È degenerato in momenti di forte tensione il dibattito tra l’ex parlamentare Italo Bocchino e il giornalista Antonio Padellaro, ospiti del Festival «Il Libro Possibile» in corso a Polignano a Mare. L’incontro, nato per presentare il libro di Bocchino Perché l’Italia è di destra, è al centro del dibattito non solo per i contenuti politici, ma soprattutto per le accese contestazioni da parte del pubblico e lo scontro verbale tra i due protagonisti. Dopo aver proposto Giorgia Meloni come candidata al Nobel per l’economia, Bocchino ha anche attaccato Michela Murgia. Il pubblico contro Bocchino: «Meloni da Nobel? ». 🔗 Leggi su Open.online