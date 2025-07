Scontrini falsi in gelateria con un trucco particolare | Il registratore era manomesso Evasi 600mila euro

Una truffa ingegnosa e ben orchestrata, che ha permesso a un esercizio commerciale di eludere le tasse senza destare sospetti. La tecnica? Uno scontrino apparentemente regolare, ma con un registratore di cassa telematico manomesso, ha permesso di nascondere milioni di euro di introiti. Questa vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare sulla trasparenza fiscale e l’etica nel mondo del business.

Ai clienti veniva consegnato uno scontrino apparentemente regolare, così da fugare ogni sospetto. Ma, grazie a un registratore di cassa telematico manomesso, una gelateria di Terracina (in provincia di Latina) è stata in grado di incassare 600mila euro di profitti nascosti al fisco nell'arco di. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: gelateria - registratore - manomesso - 600mila

Registratore telematico manomesso: gelateria nasconde 600mila euro al Fisco - Le autorità hanno scoperto una gelateria che, attraverso un registratore telematico manomesso, nascondeva ben 600 mila euro al fisco.

Registratore telematico manomesso: gelateria nasconde 600mila euro al Fisco https://ift.tt/YIpNw3r https://ift.tt/BIhQG4q Vai su X

Una gelateria di Terracina è stata oggetto di controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza nell’ambito dei controlli intensificati per la stagione estiva. Durante l’ispezione, è emerso l’uso di un registratore di cassa telematico non conforme, non collegato all’Agenzi Vai su Facebook

Scontrini falsi in gelateria con un trucco particolare: Il registratore era manomesso. Evasi 600mila euro; Scoperta evasione da 600 mila euro in una gelateria: registratore manomesso; Registratore telematico manomesso: gelateria nasconde 600mila euro al Fisco.

Scontrini falsi in gelateria, evasi 600mila euro in 4 anni: il blitz della Finanza in un locale di Terracina - Ecco quanto una gelateria che si trova nel centro di Terracina è riuscita a non dichiarare allo Stato dal 2020 al 2024, prima di venire scoperta ... ilmessaggero.it scrive

Evasione da 600 mila euro, nei guai una gelateria - Un controllo di routine della Guardia di Finanza in una gelateria di Terracina ha fatto emergere una situazione incresciosa contestando un'evasione ... Da h24notizie.com