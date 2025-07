Scontri per click-day a Napoli manifestazione davanti tribunale

A Napoli, una vibrante protesta ha animato piazza Cenni davanti al tribunale, dove circa 150 disoccupati con bandiere palestinesi e striscioni si radunano in solidarietà e per esprimere il loro dissenso. L'evento si svolge nell’attesa del giudizio per direttissima dei due dimostranti arrestati durante le tensioni di ieri, complicate dal nuovo contesto normativo che aumenta i rischi di pene severe. La manifestazione riflette la crescente frustrazione sociale e la lotta per i diritti fondamentali.

Circa 150 disoccupati, con striscioni e bandiere della Palestina, stanno manifestando davanti all'ingresso di piazza Cenni, del tribunale di Napoli, in attesa del giudizio per direttissima nei confronti dei due dimostranti arrestati ieri nel corso di uno scontro con le forze dell'ordine. Con le nuove norme introdotte dal governo i due imputati rischiano pene importanti. La protesta è nata dopo le difficoltà incontrate dai manifestanti nell'accesso al click day per l'iscrizione ai tirocini retribuiti riservati a disoccupati di lungo periodo. Nel corso degli scontri avvenuti ieri, al culmine di una manifestazione non autorizzata, una decina di poliziotti, sono rimasti feriti.

