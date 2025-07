Scippa una donna per strada alcuni muratori lo inseguono e bloccano

Lui, un uomo senza scrupoli, pensava di aver scippato una donna e di poter svignarsela indisturbato. Ma il suo piano è stato sconvolto dall'inaspettato intervento di alcuni muratori, pronti a difendere la vittima e a assicurarlo alla giustizia. Un episodio che dimostra come, anche nei momenti più difficili, la solidarietà può fare la differenza e ripristinare la sicurezza nelle nostre strade.

Ha scippato una donna che stava passeggiando per strada e pensava di averla fatta franca ma non aveva fatto i conti con alcuni muratori che, allarmati dalle grida di una donna, lo hanno rincorso e bloccato. È accaduto nel primo pomeriggio dell'11 luglio nei pressi di via Ricci Odddi.

