Schnabel Bce l' asticella per un taglio dei tassi è molto alta

Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della BCE, mette in guardia sui limiti di un possibile taglio dei tassi di interesse. Con un'inflazione ormai vicina al target del 2% e aspettative ben ancorate, l'economia di Francoforte si trova in una posizione solida. La sua analisi suggerisce che ulteriori riduzioni sarebbero difficili da giustificare, mantenendo la Banca Centrale Europea cauta e pronta a valutare attentamente le prossime mosse per sostenere la stabilità economica.

La componente del comitato esecutivo della Bce, Isabel Schnabel, frena su nuovi tagli dei tassi. Francoforte si trova "in una buona posizione", con l' inflazione "proiettata" verso il 2% e le aspettative di inflazione "ben ancorate", si legge in un'intervista pubblicata sul sito della Bce. "Alla luce di ciò, anche i nostri tassi sono in una buona posizione e l'asticella per un altro taglio è molto alta". Secondo Schnabel un intervento "sarebbe giustificato solo se vedessimo segnali di una deviazione significativa dell'inflazione dal nostro obiettivo di medio termine. E al momento, non vedo segnali in tal senso". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schnabel (Bce), l'asticella per un taglio dei tassi è molto alta

