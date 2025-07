Schlein Nordio ha mentito non può rimanere un minuto in più

Le parole di Elly Schlein scuotono l’Italia: “Il Ministro Nordio ha mentito in Aula. Non può rimanere un Ministro che ha ingannato il Parlamento e, di conseguenza, il Paese”. La tensione politica si fa sentire forte, mentre la questione etica e la fiducia nelle istituzioni sono al centro del dibattito pubblico. Una crisi di credibilità che richiede risposte chiare e decisive per tutelare la trasparenza democratica.

