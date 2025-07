Schlein negli Studios con il Pd e Profumo i viaggi di Biasin con Libero | le pillole di giornata

Le giornate di venerdì e sabato negli Studios di via Tiburtina sono state un vivace palcoscenico di confronti e riflessioni sul futuro dell’industria, con il Partito Democratico protagonista. Mentre tra canti a squarciagola e imitazioni divertenti, il dibattito ha preso forma in un’atmosfera informale ma carica di significato. Chi era presente sa bene che, tra musica, politica e proiezioni di domani, si è scritto un nuovo capitolo per il partito.

Per andare alla riunione del Partito democratico si sono messi a cantare come Antonello Venditti, urlando “all’uscita 13 del raccordo c’è. la Tiburtina ”, anche se alla fine tutti sembravano imitare Corrado Guzzanti più che l’ormai svociato cantautore romano. Due giornate, venerdì e sabato, negli Studios di via Tiburtina con il Pd chiamato a parlare su “Le rotte del futuro”, con una conferenza nazionale del forum industria del partito. Chi arriva per primo? Alessandro Profumo, l’ex banchiere che pare avere una voglia matta di fare politica. «Si sente a suo agio tra noi», dice una fedelissima di Schlein. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Schlein negli Studios con il Pd (e Profumo), i viaggi di Biasin con Libero: le pillole di giornata

