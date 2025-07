schleicher ocse fa i complimenti al governo per la lotta alla dispersione scolastica

Lo Schleicher ha sottolineato come l'Italia abbia fatto significativi passi avanti nella lotta alla dispersione scolastica, un obiettivo cruciale per garantire un futuro più inclusivo e prospero. La sua riconoscenza rappresenta un’importante conferma del valore delle politiche adottate. Questa approvazione rafforza l’impegno di tutte le parti coinvolte nel rafforzare il sistema educativo italiano, dimostrando che con determinazione e innovazione si possono ottenere risultati concreti. Lo...

A margine del panel dedicato all'istruzione, nell'ambito della Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina 2025 (URC25), il direttore per l'Istruzione e le Competenze dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), Andreas Schleicher, ha espresso apprezzamento per i risultati raggiunti dal Governo italiano nella riduzione della dispersione scolastica, considerata il principale indicatore di efficacia dei sistemi educativi. Lo riporta l'Adnkronos. L'Italia non solo ha raggiunto con un anno di anticipo l'obiettivo del 10,2% fissato dall'Unione Europea per il 2026, ma avrebbe anche superato il traguardo previsto per il 2030. 🔗 Leggi su Iltempo.it