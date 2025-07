Schianto sulla Statale 36 | dodici chilometri di coda

auto e ha bloccato il traffico in direzione Lecco, creando disagi per molti automobilisti. La collisione ha richiesto l'intervento dei soccorsi e ha reso necessario deviare il traffico, con code che si sono estese per ben dodici chilometri. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e consigli utili su come affrontare questa difficile situazione sulla statale 36.

Due automobili si sono scontrate lungo la Strada Statale 36 in direzione Lecco, subito dopo il ponte di Bosisio Parini. L'incidente, avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 11 luglio, ha causato lunghe code che hanno raggiunto i 12 chilometri di lunghezza. Il sinistro ha coinvolto due. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

