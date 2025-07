Schianto in pieno centro scuolabus pieno di bambini | è dramma

Un tragico incidente scuote la tranquillità di una giornata qualunque: uno schianto in pieno centro coinvolge uno scuolabus carico di bambini, trasformando un consueto percorso in un dramma che nessuno dimenticherà. La scena si svolge tra il suono familiare del motore e le risate dei piccoli, ora sostituiti dal silenzio pesante di un’ombra improvvisa. È un richiamo alla fragilità della vita e all’importanza della sicurezza sulle strade.

Il rombo del motore era una familiare cantilena, un suono rassicurante che accompagnava ogni mattina e ogni pomeriggio. A bordo, le voci squillanti dei bambini riempivano l'abitacolo, un coro di risate, chiacchiere e occasionali dispute su chi avesse visto per primo un gatto o un furgone rosso. Era un mondo a sé stante, un microcosmo di innocenza e quotidianità che sfrecciava per le vie, custode di sogni e compagno fedele nel tragitto tra casa e scuola, tra la sicurezza delle mura domestiche e l'apprendimento. Ogni frenata, ogni curva, era parte di una routine consolidata, un ritmo placido che scandiva le giornate dei piccoli passeggeri, ignari di quanto la normalità potesse essere effimera.

