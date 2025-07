Schianto in moto a Guastalla ventenne ferito

ha perso il controllo del mezzo, finendo in un violento impatto che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La scena, avvolta dal silenzio dell’alba, evidenzia quanto le strade possano essere insidiose anche nelle ore più tranquille: un momento di distrazione o una semplice disattenzione può cambiare per sempre la vita di una persona. Restiamo in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del ragazzo e sulle cause dell’incidente.

Guastalla (Reggio Emilia), 11 luglio 2025 - Ha sbandato in moto mentre stava recandosi al lavoro. Un ventenne residente a Guastalla è stato raggiunto dai soccorsi sanitari e poi trasportato all’ospedale Maggiore di Parma con traumi ortopedici. L’incidente si è verificato poco dopo l’alba sulla strada Cispadana, nei pressi dell’abitato di San Giacomo, a Guastalla. A bordo della moto, una Swm 500, c’era il giovane guastallese, che all’improvviso ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guard rail. Sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica, oltre all’elisoccorso di Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto in moto a Guastalla, ventenne ferito

In questa notizia si parla di: guastalla - moto - ventenne - schianto

Schianto in moto a Guastalla, ventenne ferito; Tamponamento tra auto e moto; Talento del pugilato muore in moto.

Incidente Guastalla oggi, schianto fra auto e moto. Grave cinquantenne - Un centauro è rimasto ferito in modo grave nel violento scontro tra un’auto e la sua moto, una Yamaha Tmax 500. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Guastalla, due feriti nello schianto fra quattro auto - Il Resto del ... - Guastalla, due feriti nello schianto fra quattro auto L'incidente è accaduto sulla strada Cispadana in località San Giacomo ... Riporta ilrestodelcarlino.it