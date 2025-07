Schianto in galleria a Mapello in fiamme un camion | morto un uomo un altro è ferito

Un drammatico incidente si è verificato nel cuore di Mapello, Bergamo, lasciando un bilancio tragico: un uomo morto e un altro gravemente ferito. La scena, sconvolgente, ha visto un camion in fiamme, mentre le operazioni di soccorso sono state intense e tempestive. Questo triste evento solleva ancora una volta il tema della sicurezza sulle strade. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa tragica vicenda.

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio dell'11 luglio in una galleria di Mapello (Bergamo). Un uomo è deceduto, mentre un altro è stato soccorso in gravi condizioni. Un camion coinvolto nello schianto ha preso fuoco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: schianto - galleria - mapello - camion

A10, schianto in galleria: in condizioni disperate una giovane mamma - Un drammatico incidente stradale si è verificato tra Bordighera e Ventimiglia, dove un tir ha invaso la corsia opposta in una zona di cantiere, travolgendo cinque auto.

Schianto in galleria a Mapello, in fiamme un camion: morto un uomo, un altro è ferito; Schianto con un mezzo pesante sull'Asse Ponte San Pietro-Mapello: galleria avvolta dal fumo.

Schianto in galleria a Mapello, in fiamme un camion: morto un uomo, un altro è ferito - Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio dell’11 luglio in una galleria di Mapello (Bergamo). Scrive fanpage.it

Schianto tra scuolabus e camion, paura in galleria sulla ... - MSN - Due persone soccorse in codice rosso L'articolo Schianto tra scuolabus e camion, paura in galleria sulla Pedemontana ... Lo riporta msn.com