Scena muta all' orale di Maturità terzo caso in Veneto

In Veneto, un episodio che fa discutere: uno studente di 18 anni ha rifiutato di sostenere l’esame orale di Maturità, ottenendo comunque il diploma grazie ai crediti maturati. Questo terzo caso nel territorio solleva questioni sulla validità e le regole dell’esame finale, mentre il ministro Valditara propone di introdurre la bocciatura in simili circostanze. Ma quale sarà il futuro delle modalità di valutazione degli studenti italiani?

In Veneto si registra il terzo caso di uno studente che ha rifiutato di sostenere l'esame orale di Maturità, ottenendo comunque il diploma per la somma dei crediti. È successo al Liceo classico Canova di Treviso, dove un 18enne è passato con poco più di 60 su 100. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha proposto di introdurre la bocciatura in casi simili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scena muta all'orale di Maturità, terzo caso in Veneto

In questa notizia si parla di: orale - maturità - terzo - caso

Maturità, gli studenti ribelli: “Boicottiamo l’orale”. Valditara: bocciateli - Gli studenti ribelli della maturità 224 si uniscono nel boicottaggio dell'esame orale, gridando "No al sistema dei voti".

Maturità, scena muta all'orale: terzo caso in Veneto #maturità #maturità2025 #scenamuta #orale #11luglio Vai su X

Altro caso in #Veneto di maturità senza orale: "Una protesta contro i voti" Vai su Facebook

Un altro studente rifiuta l'orale alla maturità, è il terzo caso in Veneto; Maturità, rifiuta di sostenere l'esame orale: è il terzo caso in Veneto; Scena muta per protesta all'orale dell'esame di maturità: terzo caso in Veneto.