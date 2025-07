Scavare buche in spiaggia può essere letale e causa più morti degli attacchi degli squali | la ricerca degli americani Bradley e Barry Maron torna attuale

La pericolosa tendenza di scavare buche profonde in spiaggia, spesso considerata un semplice gioco, può trasformarsi in tragedia. La vicenda di Riccardo Boni, 17 anni, morto mentre tentava di scavare un tunnel, riaccende i riflettori su uno studio del 2007 dei ricercatori Bradley e Barry Maron. Le loro scoperte suggeriscono che questa attività può essere estremamente rischiosa, anche letale, e ci ricordano quanto sia importante rispettare la sicurezza in ambienti naturali.

Ha colpito l'opinione pubblica la vicenda resa nota ieri, giovedì 10 luglio, di un 17enne morto mentre stava tentando di scavare un tunnel sul fondo della buca di oltre un metro e mezzo che aveva fatto nella sabbia. Riccardo Boni è stato ritrovato sepolto mercoledì 9 luglio, su una spiaggia di Montalto di Castro (Viterbo). È tornato così prepotentemente attuale lo studio condotto del 2007 dai ricercatori statunitensi Bradley e Barry Maron, su un periodo compreso tra 1990 e 2006. Secondo i dati dell'Università della Florida, i morti causati dagli squali erano infatti stati appena 12, ben 4 in meno di quelli causati da ciò viene chiamato "sand entrapment", ossia "intrappolamento da sabbia".

