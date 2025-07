Scava una buca in spiaggia per gioco ragazzo di 17 anni muore sotto la sabbia

Una giornata di relax e spensieratezza si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro Marina. Un giovane di 17 anni, partito per una vacanza con la famiglia, ha perso la vita dopo aver scavato una buca troppo profonda. Inutili i soccorsi: un gesto innocente si è trasformato in una tragica fatalità, lasciando tutti senza parole. La sicurezza dei nostri figli merita la massima attenzione.

Era partito per una vacanza con la famiglia, ospite del campeggio California a Montalto di Castro Marina. Un pomeriggio come tanti, passato a giocare sulla spiaggia insieme ai fratelli più piccoli. Poi, la scelta di scavare una buca profonda nella sabbia, come fanno tanti adolescenti in cerca di svago. Ma in pochi minuti, quel gesto si è trasformato in una trappola mortale. Il 17enne romano è stato trovato soffocato sotto la sabbia. Inutili i soccorsi, anche l’eliambulanza è arrivata troppo tardi. La dinamica dell’incidente. Dopo essersi spostato sulla spiaggia libera accanto al campeggio, il ragazzo aveva iniziato a scavare una buca profonda, rimanendo poi da solo mentre i fratellini si allontanavano. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Scava una buca in spiaggia per gioco, ragazzo di 17 anni muore sotto la sabbia

In questa notizia si parla di: sabbia - buca - spiaggia - sotto

17enne muore inghiottito dalla sabbia dopo aver scavato una buca: tragedia a Montalto di Castro - Una tragica fatalità scuote il litorale di Montalto di Castro: un ragazzo di 17 anni, residente a Roma, ha perso la vita dopo essere rimasto sepolto sotto la sabbia, inghiottito dalla buca che aveva scavato.

Scava una buca in spiaggia, ci entra e muore sotto la sabbia a 17 anni Vai su Facebook

#NEWS - Tragedia in spiaggia a #MontaltodiCastro : scava una buca in spiaggia, 17enne muore sotto la sabbia. Da quanto si è appreso, il giovane insieme ai suoi due fratelli più piccoli, era uscito dal campeggio California dove stava villeggiando con la famig Vai su X

17enne muore inghiottito dalla sabbia dopo aver scavato una buca: tragedia a Montalto di Castro; Tragedia a Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia; Montalto di Castro: la morte assurda di Riccardo, il 17enne sepolto da una buca da un metro e mezzo scavata in spiaggia.

Scava buca in spiaggia: 17enne muore sotto la sabbia - Tragedia a Montalto di Castro Marina, nel Viterbese, dove un ragazzo di 17 anni romano nella giornata di ieri, 10 luglio, è morto soffocato nella buca sulla spiaggia che lui stesso aveva scavato per ... Riporta tpi.it

Scava una buca sulla spiaggia, 17enne resta sepolto e muore: chi era la vittima - Scava una buca per divertirsi in spiaggia, ma la sabbia lo travolge: Riccardo muore a 17 anni sotto gli occhi del padre. Scrive notizie.it