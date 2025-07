Scattano i dazi al 35 per cento per il Canada In arrivo oggi la lettera di Trump all' Ue

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Europa si intensificano: oggi arriverà la tanto attesa lettera di Trump che annuncia l'aumento dei dazi al 35% per il Canada e altre misure per l’UE. Un passo che potrebbe scuotere gli equilibri economici e influenzare i mercati globali. Resta da capire quali saranno le ripercussioni di queste decisioni e come reagiranno i partner coinvolti, segnando un nuovo capitolo nelle relazioni commerciali internazionali.

Oggi arriverà la lettera con i dazi annunciati da Donald Trump per l'Unione europea. Lo ha detto in un'intervista alla Nbc proprio il presidente americano: "L'Unione europea e il Canada riceveranno oggi o domani le lettere che li informeranno dei nuovi dazi. Quella all'Unione europea vorrei farla oggi". Tra le sue intenzioni ci sarebbe quella di voler portare i dazi generalizzati alla maggior parte dei partner commerciali – che oggi sono al 10 per cento – al 15 o 20 per cento. Trump ha poi negato che ulteriori imposizioni doganali possano influire negativamente sul mercato azionario o fare salire l'inflazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Scattano i dazi al 35 per cento per il Canada. In arrivo oggi la lettera di Trump all'Ue

