Scarpe da 200 euro e pagamento ' a rate' | alla quinta carta di credito arriva la polizia

Due giovani pregiudicati si sono resi protagonisti di un colpo audace al centro commerciale della Fiumara, tentando di acquistare scarpe da 200 euro con pagamento a rate sulla quinta carta di credito. Ma il loro piano è stato svelato in un attimo: la polizia li ha arrestati in flagranza, sottolineando quanto siano importanti le misure di sicurezza nelle transazioni online e offline. È un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale vigilare contro le frodi finanziarie.

