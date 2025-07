Scandicci al Gamps una serata sotto le stelle tra paleontologia musica e teatro

Preparati a vivere una serata magica sotto il cielo stellato di Scandicci! Martedì 15 luglio, il Museo Geopaleontologico Gamps e la suggestiva Piazza Vittorio Veneto di Badia a Settimo si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, tra paleontologia, musica e teatro. Un evento unico pensato per grandi e piccini, che unisce scienza e divertimento in un’atmosfera incantata. Non mancare a "Fossili sotto le stelle – La terra che si racconta"!

Firenze, 11 luglio 2025 - Un'intera serata sotto le stelle tra paleontologia, musica e teatro per grandi e piccini. Martedì 15 luglio 2025 il Museo Geopaleontologico Gamps e la Piazza Vittorio Veneto di Badia a Settimo (Scandicci) si trasformeranno in un palcoscenico inedito di scienza, suono ed emozione con l'evento Fossili sotto le stelle – La terra che si racconta. Promosso dall'Associazione Gamps con il contributo del Comune di Scandicci, l'evento unisce divulgazione scientifica, concerti, spettacoli e attività inclusive per una serata interamente gratuita pensata per tutta la cittadinanza.

