Scambio di accuse tra Putin e Zelensky la pace in Ucraina resta lontana

Tensione e accuse si intensificano tra Putin e Zelensky, mentre la pace in Ucraina si allontana sempre di più. Nonostante le speranze di rapidi interventi, il quadro si fa sempre più complicato, con Trump che ammette la prospettiva di un conflitto prolungato. La situazione rimane incerta e fragile, lasciando il mondo ad attendere un segnale di dialogo o di ritorno alla calma. La domanda che molti si pongono ora è: fino a quando questa tensione continuerà a minacciare la stabilità globale?

Passano i mesi, ma la promessa del presidente americano Donald Trump di riportare rapidamente la pace tra Ucraina e Russia appare sempre più irrealistica. Nonostante diverse telefonate con il leader del Cremlino, Vladimir Putin, il tycoon sembra ormai rassegnato a un conflitto destinato a durare ancora a lungo. Lo ha lasciato intendere lui stesso in un'intervista alla rete Nbc News, dichiarando di essere "molto deluso dalla Russia, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane". Lo stesso ha poi aggiunto – senza però fornire dettagli – che "lunedì farò una dichiarazione importante sulla Russia", precisando che si tratterà di "una piccola sorpresa".

