Sbarca a Cesenatico ' Tramonto Divino' la rassegna che celebra i vini della Romagna

sbarcare a Cesenatico con "Tramonto DiVino", la rassegna che celebra i vini della Romagna in un contesto magico al tramonto. Venerdì 8 agosto 2025, questa edizione speciale offrirà degustazioni esclusive e approfondimenti sulle materie prime, coinvolgendo chef e sommelier in discussioni su abbinamenti, certificazioni e creazioni gourmet. Un'occasione imperdibile per gli amanti del buon vino e della buona tavola di lasciarsi conquistare da sapori autentici e atmosfere indimenticabili.

