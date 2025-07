Saviano confessa | Ho pensato al suicidio Mi ha salvato una scarica di diarrea

Roberto Saviano si apre come mai prima nel podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, condividendo un episodio sconvolgente della sua vita: un momento di profonda crisi in cui il pensiero del suicidio lo aveva assalito. Con sincerità e autenticità , lo scrittore rivela come una scena inattesa, una scarica di diarrea, gli abbia forse impedito di compiere un gesto estremo, ricordandoci quanto a volte la vita si trovi nel dettaglio più imprevedibile.

Roberto Saviano è intervenuto per la seconda volta in un anno nel podcast Bsmt di Gianluca Gazzoli, ripercorrendo alcuni momenti della sua vita. Lo scrittore ha confessato di aver pensato persino al suicidio in un particolare momento della sua vita: "Era il 2012, non riuscivo a trovare la via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

