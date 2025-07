Sarri e i giocatori per il miracolo Lazio

prevede rinascita, determinazione e un nuovo spirito di squadra. Con la sua esperienza e la passione che lo contraddistingue, Sarri sta ridando speranza ai tifosi e cercando di ricostruire un Lazio competitiva e coesa. È il momento di credere nel miracolo laziale: il futuro si scrive adesso, sotto la guida di un tecnico che non si arrende e ha già in mente come tornare protagonisti.

Alla ricerca della normalità perduta. Il mercato bloccato, la conferenza stampa da remoto revocata, la contestazione crescente di una larga fetta della tifoseria che culminerà nella marcia di martedì ai Fori Imperiali, il presidente Lotito ricoverato in ospedale: un quadro preoccupante anche se c'è una luce in fondo al tunnel e si chiama Maurizio Sarri. Da ieri sera ha ripreso possesso di Formello e ha cominciato a progettare una stagione che si annuncia complicata ma allo stesso tempo stuzzicante. Senza pressione, senza voli pindarici, a fari spenti, con un gruppo che il tecnico deve essere bravo a forgiare, si deve cercare di restare aggrappati al campionato fino a gennaio.

Sarri torna alla Lazio, è ufficiale: “Ha firmato”. L’allenatore ha chiesto la conferma di 7 giocatori - Maurizio Sarri torna alla Lazio e non è solo una questione di panchina: il suo ritorno segna un rinnovato slancio per la squadra biancoceleste, in un campionato sempre più competitivo.

Formello, al via il precampionato della Lazio con il primo giorno di visite d’idoneità e con i test atletici. Le immagini dell’arrivo nel centro sportivo di alcuni calciatori che dal 14 luglio inizieranno a lavorare anche sul campo con Maurizio Sarri Vai su Facebook

