Sapori di Sicilia dal mare chiude la prima edizione tra innovazione gusto e sostenibilità

la passione per il mare si fonde con eccellenze gastronomiche e pratiche sostenibili, creando un’esperienza unica che celebra le radici profonde e la visione futura di questa terra affascinante. Con questo evento, la Sicilia dimostra ancora una volta di essere un gioiello da scoprire, gustare e rispettare, aprendo le porte a un turismo più consapevole e coinvolgente.

È dal mare che la Sicilia ha scelto di raccontarsi, in un viaggio che unisce tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. Con la prima edizione di “Sapori di Sicilia dal Mare – Enogastronomia e Turismo Nautico Sostenibile”, l’Isola ha mostrato un nuovo volto del turismo esperienziale, dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: sicilia - mare - sapori - prima

“La Laguna dei Sussurri”: nascosta tra le baie in Sicilia c’è una spiaggia caraibica | Spiaggia bianca finissima e un mare in cui ci si può specchiare - La Laguna dei Sussurri è una gemma nascosta tra le baie della Sicilia, dove una spiaggia di finissima sabbia bianca si tuffa in un mare così cristallino da sembrare un angolo dei Caraibi.

#Palermo Il futuro del turismo parte dal mare: “Sapori di Sicilia dal Mare” chiude la prima edizione tra innovazione, gusto e sostenibilità Vai su Facebook

Baglio, Olio e Mare: sapori di Sicilia a due passi da San Vito Lo Capo; “Sapori di Sicilia dal Mare”: quando la sostenibilità viaggia sull’acqua; Da oggi Ammàri è anche a Favignana: il gusto autentico della Sicilia approda nell’isola delle Egadi.

Turismo, Sapori di Sicilia dal Mare: quando la sostenibilità viaggia sull’acqua - Il mare della Sicilia diventa così passerella per la sua anima più autentica: eccellenze agroalimentari, turismo sostenibile e innovazione si incontrano nell’evento “Sapori di Sicilia dal Mare – ... Scrive quotidianodiragusa.it

“Sapori di Sicilia dal Mare” all'Acquasanta, i prodotti tipici salpano per promuovere il turismo green - L’appuntamento è per mercoledì 9 luglio, ore 10, presso la sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni. Segnala palermotoday.it