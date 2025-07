Sapete quanti milioni hanno guadagnato Fedez e Chiara Ferragni dalla vendita della loro villa? Cifra assurda

Sapete quanti milioni hanno guadagnato Fedez e Chiara Ferragni dalla vendita della loro esclusiva villa? Una cifra assurda che ha fatto sognare i fan e alimentato indiscrezioni per mesi. Dopo tanta attesa, la notizia ufficiale svela un affare da capogiro, confermando il loro status di icone dello stile e del successo. Ma a...

Dopo mesi di gossip, indiscrezioni e smentite, la notizia è finalmente ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni hanno venduto la lussuosa Villa Matilda, il nido d’amore sul lago di Como che aveva fatto sognare milioni di follower. L’annuncio arriva in un momento particolare per entrambi: lui impegnato con la musica e nuovi progetti, lei alle prese con un’estate che, tra viaggi e presunti flirt, non smette di catturare l’attenzione del pubblico. Ma a fare davvero rumore è la cifra incassata dalla coppia per la vendita della villa: un vero e proprio tesoro che segna un altro capitolo – stavolta economico – della loro storia ormai chiusa. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sapete quanti milioni hanno guadagnato Fedez e Chiara Ferragni dalla vendita della loro villa? Cifra assurda

In questa notizia si parla di: milioni - fedez - chiara - ferragni

Fabrizio Corona in tribunale per bancarotta attacca l’avvocato Minniti (che è anche quello di Fedez) e chiede al pm: “Chiederete una condanna a 5 anni perché ho pagato 5 milioni di tasse?” - Fabrizio Corona, protagonista di un ennesimo episodio giudiziario, si presenta in tribunale a Milano affrontando accuse di bancarotta e attaccando duramente l’avvocato Minniti, coinvolto anche nel caso Fedez.

Vendita Villa Matilda: Fedez e Chiara Ferragni cedono la dimora sul lago di Como per 13 milioni di euro; Chiara Ferragni e Fedez dicono addio a Villa Matilda sul lago di Como, venduta per 13 milioni; Venduta la villa di Ferragni e Fedez per 13 milioni.

Chiara Ferragni e Fedez, è fatta: gli ex coniugi se ne sono liberati - Villa Matilda, la dimora di Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como, è stata venduta per 13 milioni. Lo riporta donnaglamour.it

Chiara Ferragni e Fedez vendono Villa Matilda sul lago di Como, ceduta per 13 milioni di euro - Villa Matilda, la grande villa acquistata dai Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) sul lago di Como, a Pognana Lario, nel ... Da msn.com