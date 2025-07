Santa Croce sull' Arno rimossi 4 veicoli abbandonati | Non tolleriamo questo malcostume

La tutela del nostro territorio passa anche attraverso la lotta all'abbandono di veicoli. Stamattina, gli agenti della Polizia Municipale di Santa Croce sull'Arno hanno rimosso quattro automobili abbandonate da mesi in diverse zone del paese. Questi veicoli, privi di assicurazione e revisione scaduta, rappresentano non solo un degrado estetico ma anche un rischio per la sicurezza pubblica. Tutti elementi che...

