Sanità Vietti | per ridurre liste d' attesa serve privato accreditato

In un panorama sanitario sempre più complesso, la sanità privata emerge come alleato strategico per ridurre le liste d'attesa e garantire un'assistenza tempestiva ai cittadini. In un contesto in cui le risorse pubbliche sono al limite, l'integrazione tra pubblico e privato diventa imprescindibile. Solo così si potrà assicurare un servizio efficiente e accessibile a tutti, mettendo la salute al centro delle politiche future.

Roma, 11 lug. (askanews) - "La sanità privata rivendica il ruolo di interlocutore fondamentale per il servizio sanitario nazionale nell'interesse della salute dei cittadini. Le liste d'attesa si vanno sempre più allungando, le risorse pubbliche non bastano, le strutture pubbliche non ce la fanno a soddisfare da sole la domanda. Per questo, c'è bisogno di una integrazione del privato che ovviamente è disponibile, ma è altrettanto indispensabile che il governo metta a disposizione le risorse necessarie". Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Acop (Associazione Coordinamento Ospedalità privata), a margine dell'Assemblea Nazionale dell'Associazione che si è svolta ieri a Roma e che lo ha confermato presidente e ha nominato vicepresidenti Enzo Paolini e Carmelo Tropea, componenti del Consiglio Direttivo Emmanuel Miraglia, Luigi Pierangeli, Enzo Schiavone, Marco Patriciello, Luca Valerio Radicati, Luigi Maria Nesi e Gustavo Barresi.

