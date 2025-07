Sanità Terni Marco Coccetta | Sulle liste d’attesa non bastano interventi parziali | l’overbooking non è la soluzione

In un contesto di crescente attesa e insoddisfazione, l'incontro sul nuovo Piano Sanitario Regionale in Umbria ha acceso il dibattito sulla reale efficacia delle soluzioni adottate. Marco Coccetta, segretario regionale di Cimo Umbria, ha evidenziato come le liste di attesa e l'overbooking rappresentino interventi parziali, lontani dalla vera soluzione ai problemi del sistema sanitario. La sfida è ora trovare strategie più efficienti e durature per garantire servizi di qualità a tutti i cittadini.

Si è svolto in Regione Umbria l'atteso incontro sul nuovo Piano Sanitario Regionale, al quale ha partecipato anche Cimo Umbria con il segretario regionale Marco Coccetta. La direttrice regionale alla Sanità, Daniela Donetti, ha illustrato i principali elementi strutturali del piano, suscitando.

