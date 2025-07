Sanità Marcello FdI | Ripristinare i mezzi di soccorso del 118 nella zona sud della provincia

Nicola Marcello di Fratelli d’Italia lancia un appello alla giunta: è fondamentale ripristinare e potenziare i mezzi di soccorso del 118 nella zona sud della provincia di Rimini, in particolare tra Riccione e San Giovanni in Marignano. Un intervento che potrebbe fare la differenza in emergenze cruciali. Ma quanti mezzi sono attualmente disponibili e come si prevede di migliorare il servizio? La risposta potrebbe cambiare le sorti di molte vite.

“Ripristinare o potenziare i mezzi di soccorso con personale sanitario posizionando l'automedica nella zona sud della provincia di Rimini, in particolare tra Riccione e San Giovanni in Marignano”. A chiederlo è Nicola Marcello (Fratelli d'Italia), che interroga la giunta per sapere "quanti mezzi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

