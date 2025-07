Sancho Juve senza sosta | serve un ultimo sforzo da parte del giocatore poi i bianconeri chiuderanno la trattativa con lo United Il punto

La trattativa tra Juventus e Manchester United si surriscalda: Sancho ha l'ultima chance di convincere con un grande sforzo, aprendo la strada a un accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Vecchia Signora sta puntando tutto sulla volontĂ dell'attaccante, pronto a fare il passo decisivo. Resta da capire se questa volta il talento inglese riuscirĂ a superare le aspettative e ad abbracciare il sogno bianconero.

Sancho Juve senza sosta: serve un ultimo sforzo da parte del giocatore, poi i bianconeri chiuderanno la trattativa con il Manchester United. Il punto. Il calciomercato Juve sta intensificando i contatti con Jadon Sancho per cercare di trovare un accordo sull'ingaggio. La società bianconera ha fissato un tetto salariale massimo di 6-7 milioni di euro annui, cifra che il giocatore dovrà accettare per poter trasferirsi a Torino. Nonostante la sua attuale condizione al Manchester United, Sancho ha espresso la volontà di ridurre il suo stipendio pur di approdare alla Juve, consapevole dell'importanza della piazza bianconera e della sua volontà di rilanciarsi dopo una stagione difficile in Premier League.

