San Siro sotto inchiesta | la Procura di Milano indaga sulla cessione del Meazza

San Siro, simbolo indiscusso del calcio italiano, è ora sotto inchiesta. La Procura di Milano sta investigando sulla complessa cessione dello storico stadio, coinvolgendo le trattative tra Inter e Milan. Questo sviluppo potrebbe rivoluzionare il destino di uno dei luoghi più amati dagli appassionati. Rimanete aggiornati: il futuro di San Siro si sta scrivendo proprio ora.

Il futuro dello stadio Meazza e delle trattative per la sua cessione a Inter e Milan sono ora al centro di un'indagine della Procura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - San Siro sotto inchiesta: la Procura di Milano indaga sulla cessione del Meazza

Vendita San Siro e vincolo: il fascicolo "conoscitivo" della Procura si è trasformato in una chiara ipotesi di reato. La Soprintendente sentita per tre ore dai PM che coordinano le indagini della Guardia di Finanza. E l'ennesima riunione fiume tra Comune e club

Chi paga i danni erariali di una valutazione farlocca? Adesso, dopo che hanno portato avanti l'affare San Siro, annunciando la vendita di stadio e area come cosa fatta, Sala e il suo direttore generale Malangone vogliono coprirsi le spalle con il Consiglio Com

La Procura indaga sul vincolo di San Siro: ascoltata la soprintendente - Un'ipotesi di reato c'è, e va cercata nelle pagine del codice che disciplinano le violazioni in materia di alienazione dei beni culturali.

Faro dei pm sul vincolo di San Siro, sovrintendente sentita in Procura - Al centro la data di "nascita" del secondo anello, cruciale per l'eventuale demolizione del Meazza