San Siro Inter ancora uno stallo per la vendita del Meazza | nulla di fatto tra il Comune e i due club!

La cessione dello storico stadio San Siro si rivela ancora un'operazione intricata, con il Comune e i club di Milano bloccati in un nulla di fatto. Le autoritĂ milanesi continuano a indagare, mentre tifosi e appassionati attendono con ansia una svolta decisiva. Quali sono gli ostacoli che tengono tutto in stand-by? Scopriamo insieme gli ultimi sviluppi di questa complessa vicenda che tiene in sospeso il cuore sportivo di Milano.

Ecco cosa sta succedendo. Le indagini sulla vendita di San Siro stanno continuando a Milano, con importanti sviluppi nelle ultime ore che riguardano sia l’ Inter che il Milan. I pubblici ministeri Giovanna Cavalieri e Paolo Filippini, insieme alla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliana, hanno interrogato la soprintendente Emanuela Carpani per tre ore nell’ambito di un fascicolo conoscitivo aperto a marzo. Inizialmente, l’indagine riguardava solo la vendita del Meazza, ma ora è diventata un’ipotesi di reato tecnico, essenziale per acquisire i documenti necessari alle verifiche. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, ancora uno stallo per la vendita del Meazza: nulla di fatto tra il Comune e i due club!

