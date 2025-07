San Saba rimossa l' antenna della discordia | ora i cittadini chiedono di essere ascoltati

Dopo un acceso dibattito e un lungo contenzioso legale, l’antenna della discordia nel rione San Saba è stata definitivamente rimossa. Ora i cittadini chiedono di essere ascoltati, desiderosi di ricostruire un dialogo aperto e trasparente con le istituzioni. La vicenda di San Saba dimostra come la voce dei residenti possa fare la differenza: il futuro del quartiere si costruisce anche attraverso il rispetto delle esigenze di chi lo abita.

La vittoria dei cittadini contrari all’installazione di una seconda antenna nel rione di San Saba, è definitiva. Dopo un lungo contenzioso legale l’operatore ha effettuato la rimozione dalla stazione radio base che era stata installata al civico 2 di via Federico Zuccari. La vicenda di San Saba. 🔗 Leggi su Romatoday.it

