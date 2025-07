San Nicola dei baresi lo spettacolo della Compagnia Malalingua sul culto del santo patrono

Sabato 12 luglio alle 20, la Compagnia Malalingua torna sul palco con “San Nicola dei baresi”, lo spettacolo che ha conquistato il pubblico al Teatro Piccinni. Un viaggio emozionante tra storie e tradizioni che celebrano il santo patrono della città. In occasione di Bari Leggera, l’opera rivive per offrire un’esperienza unica e coinvolgente, riaffermando il legame profondo tra Bari e il suo santo protettore, un evento da non perdere.

Sabato 12 luglio alle 20 la Compagnia Malalingua riporta in scena il suo "San Nicola dei baresi", lo spettacolo che ebbe un grande successo a maggio 2023, al Teatro Piccinni, nel giorno della festa patronale. In occasione della rassegna Bari Leggera, lo spettacolo dedicato alle storie e alle.

