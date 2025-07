San Michele di Serino processo per favoreggiamento a seguito di tentato omicidio | il procedimento entra in una fase decisiva

Il processo per favoreggiamento seguito al tentato omicidio di San Michele di Serino entra in una fase cruciale. Davanti al giudice Lorenzo Corona, si avvicina il momento decisivo per fare luce su uno degli eventi più discussi della comunità . Con l’udienza del 10 settembre all’orizzonte, si prepara il terreno per un dibattito finale che potrebbe svelare importanti verità e determinare il futuro di tutte le persone coinvolte.

Prosegue davanti al giudice monocratico Lorenzo Corona il procedimento penale che vede imputate due persone per reati connessi al tentato omicidio avvenuto il 4 marzo 2023 ai danni di Silvestro De Luca. La prossima udienza è fissata per il 10 settembre, con all’ordine del giorno l’affidamento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

