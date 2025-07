San Felice a Cancello travolto da auto mentre è in bici elettrica | muore Vincenzo Carannante

Tragedia a San Felice a Cancello, dove Vincenzo Carannante, 54 anni, ha perso la vita in un incidente stradale mentre percorreva in bici elettrica via Napoli. Un momento di grande dolore per la comunità , sconvolta da una perdita così improvvisa e drammatica. La strada, teatro di questa tragedia, ci ricorda quanto sia importante la prudenza e il rispetto sulle nostre strade. È un richiamo che non possiamo ignorare.

Si chiamava Vincenzo Carannante il ciclista vittima di un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, lungo via Napoli in località Botteghino. L’uomo, 54 anni, stava percorrendo la strada in sella alla sua bici elettrica quando è stato violentemente travolto da un’auto di grossa cilindrata, guidata da un imprenditore del posto. San Felice a Cancello, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Felice a Cancello, travolto da auto mentre è in bici elettrica: muore Vincenzo Carannante

In questa notizia si parla di: felice - cancello - travolto - auto

Femminicidio Eleanor Toci a San Felice a Cancello, marito suicida in carcere: aveva ammesso di averla uccisa - La tragica vicenda di Eleanor Toci e Luzmil Toci scuote la comunità di San Felice a Cancello. Dopo aver ammesso di aver ucciso la moglie, l’uomo ha deciso di porre fine alla propria vita in cella, lasciando tutti senza parole.

Ciclista travolto da un'auto muore sul colpo. Indagato il conducente per omicidio; Incidente a Cancello Arnone: morto il 27enne Felice Cannavale; 28enne di Casal di Principe investito e ucciso da auto pirata: si costituisce conducente.

Incidente a San Felice a Cancello, ciclista muore sul colpo investito da auto: sangue lungo via Napoli - Un ciclista, Vincenzo Carannante, in sella alla sua bici elettrica, è stato investito di un'auto di grossa di ... Segnala msn.com

CICLISTA UCCISO. 50enne in bici investito da un’auto - Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il ciclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è ... Secondo casertace.net