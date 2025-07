San Bartolo strada riaperta dopo lo smottamento Prestate attenzione

Dopo oltre 24 ore di chiusura, la strada San Bartolo a Pesaro è stata riaperta al traffico, ma attenzione: il tratto tra via del Monastero e via Tolmezzo richiede prudenza. L’incidente, causato da una perdita d’acqua proveniente da una piscina privata, ha mostrato le potenziali insidie delle frane d’acqua. Restate vigili e seguite le indicazioni per garantire la vostra sicurezza.

Pesaro, 11 luglio 2025 – È tornata percorribile nella tarda mattinata di oggi strada San Bartolo, nel tratto compreso tra via del Monastero e via Tolmezzo, chiusa per oltre 24 ore a causa di uno smottamento provocato, secondo le prime ricostruzioni, da una perdita d’acqua proveniente da una piscina privata. La scena che si erano trovati davanti i Vigili del Fuoco è quella tipica delle frane d’acqua: piante che cominciano a inclinarsi, cespugli sradicati, il terreno che cede e si trascina dietro tutto quello che trova. Così è stato anche in questo caso. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, preoccupati dal rumore del terreno che “scivolava via” e dal movimento innaturale degli alberi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Bartolo, strada riaperta dopo lo smottamento. “Prestate attenzione”

?AVVISO AI CITTADINI? Strada San Bartolo chiusa a seguito del sopralluogo dei Vigili del Fuoco. La causa: il guasto di una tubatura d’acqua in un’abitazione privata che ha causato lo smottamento del terreno. Strada chiusa fino a questa sera. #quart Vai su Facebook

