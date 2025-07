Sampdoria nuovi problemi | l' agente di Tutino presenta istanza arbitrale al Coni

La Sampdoria si trova nuovamente al centro di polemiche e tensioni, con l'istanza arbitrale presentata dal rappresentante di Tutino che aggiunge un ulteriore ostacolo al già complesso cammino verso stabilità e successo. Mentre il club è in attesa dell'ufficializzazione del nuovo allenatore Massimo Donati, questa vicenda potrebbe influire notevolmente sul futuro dei blucerchiati, aprendo scenari imprevedibili e sfide da affrontare con determinazione.

Nuovi problemi per la Sampdoria, ancora in attesa dell'ufficializzazione del nuovo allenatore Massimo Donati. Il Coni ha comunicato che Mario Giuffredi, agente di Gennaro Tutino, ha presentato un'istanza arbitrale in qualità di amministratore unico della Marat Football Management Srl. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Serie B, problemi per il Brescia: rinviati i playout. Che succede alla Sampdoria? - La Serie B attraversa un momento di incertezza, con problemi per il Brescia e il rinvio dei playout. Inoltre, si attende una decisione sulla Sampdoria, coinvolta in questioni legate a irregolarità nei pagamenti.

