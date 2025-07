Sampdoria l' amaro saluto di Lombardo | Speravo non arrivasse questo momento

Il cuore di Attilio Lombardo si ferma qui, lasciando un segno indelebile nella storia della Sampdoria. Speravamo in un finale diverso, ma il suo addio, anche se amaro, è intriso di passione e gratitudine per una squadra che ha sempre amato. Ora, con la conferma di Donati in panchina, il futuro doriano si apre a nuove sfide, mantenendo viva la passione dei suoi tifosi. La Sampdoria riparte da qui, con il cuore rivolto al domani.

Attilio Lombardo non rimarrà all'interno della Sampdoria. A fugare ogni dubbio, in attesa che la Sampdoria comunichi che il nuovo allenatore sarà Massimo Donati e il suo staff, è stato lo stesso 'Popeye' attraverso la propria pagina Instagram. Un addio amaro che trabocca però di amore per i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: sampdoria - amaro - lombardo - saluto

Cecilia Re sulla sua esperienza alla Sampdoria Women: «Grazie a chi è stato accanto a noi, il resto non vale nemmeno nominarlo» - Cecilia Re, ex centrocampista della Sampdoria Women, ha condiviso su Instagram un post di saluto al blucerchiato: le sue parole L’ambiente del calcio femminile italiano è stato scosso dalla recente vi ... Lo riporta sampnews24.com

Sampdoria, Evani ai saluti: salgono le quotazioni di De Rossi - MSN - Nessuna ufficialità, ma l’avventura di Alberico Evani alla guida della Sampdoria sembra essere ormai ai titoli di coda. Come scrive msn.com