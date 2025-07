Sampdoria l' amaro saluto di Lombardo | Speravo non arrivasse questo momento E la Sud attacca la società

Un addio amaro che trabocca però di amore per la Sampdoria e la sua tifoseria, un arrivederci che lascia il cuore pesante ma la speranza di un futuro migliore. Attilio Lombardo, simbolo di passione e dedizione, si congeda con un messaggio sentito, mentre la società si prepara a voltare pagina con nuovo entusiasmo. In questo momento di cambiamento, i colori blucerchiati continuano a brillare, pronti a scrivere un nuovo capitolo di orgoglio e rinascita.

Attilio Lombardo non rimarrà all'interno della Sampdoria. A fugare ogni dubbio, in attesa che la Sampdoria comunichi che il nuovo allenatore sarà Massimo Donati e il suo staff, è stato lo stesso 'Popeye' attraverso la propria pagina Instagram. Un addio amaro che trabocca però di amore per i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it