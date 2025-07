Salvato in extremis dall' annegamento a San Leone migliorano le condizioni del 17enne

Un salvataggio mozzafiato a San Leone: il giovane di 17 anni di Caltanissetta, salvato in extremis da un annegamento nell'onde agitate, sta lentamente recuperando le forze. Dopo un intervento tempestivo dell’elisoccorso e le cure dei medici del Sant’Elia, le sue condizioni migliorano. La vicenda ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare il mare e prestare attenzione alla sicurezza in acqua. Ora, il ragazzo è in via di guarigione, e tutti sperano in un pieno recupero.

Il ragazzo diciassettenne di Caltanissetta, che mercoledì mattina ha rischiato l'annegamento nel mare di San Leone, sta meglio. Fa il bagno con il mare agitato e rischia di annegare: salvato in extremis, interviene l’elisoccorso I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: salvato - extremis - annegamento - leone

Tenta di gettarsi nel vuoto dal ponte: salvato in extremis (anche grazie a un camionista) - Nella notte tra domenica e lunedì 12 maggio, un drammatico tentativo di suicidio si è svolto sulla superstrada di Malpensa.

Salvato dall'annegamento a San Leone, migliorano le condizioni del 17enne; Fa il bagno con il mare agitato e rischia di annegare: salvato in extremis, interviene l’elisoccorso.

San Leone, giovane migrante rischia di annegare: salvato in extremis grazie all’intervento di bagnino e 118 - Poteva trasformarsi in tragedia la tranquilla giornata di mare di un giovane immigrato ventenne, che nel primo pomeriggio di oggi ha rischiato di annegare nello specchio d’acqua antistante lo stabilim ... Secondo scrivolibero.it

Capriolo salvato dall'annegamento nel canale: «Ormai è emergenza» - Un capriolo maschio adulto è stato salvato in extremis dall'annegamento nel canale Giavons tra Coseano e Rive d'Arcano questa mattina di martedì 9 maggio. Lo riporta ilgazzettino.it