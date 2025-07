Salvato dall' annegamento a San Leone migliorano le condizioni del 17enne

Miracolo a San Leone: il giovane di Caltanissetta, salvato dall’annegamento in mare agitato, mostra segnali di miglioramento. Dopo un intervento tempestivo e complesso, le sue condizioni si stabilizzano, portando un barlume di speranza a famiglia e medici. La prontezza degli interventi ha fatto la differenza in questa drammatica corsa contro il tempo, dimostrando quanto possa essere cruciale la risposta immediata in situazioni di emergenza.

Il ragazzo diciassettenne di Caltanissetta, che mercoledì mattina ha rischiato l'annegamento nel mare di San Leone, sta meglio. Fa il bagno con il mare agitato e rischia di annegare: salvato in extremis, interviene l’elisoccorso I medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

