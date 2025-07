Salute con stress e dieta grassa in gravidanza rischio disturbi mentali nel bimbo

Durante la gravidanza, lo stato di salute materna gioca un ruolo cruciale nello sviluppo del bambino. Stress e una dieta ricca di grassi, se non controllati, possono aumentare il rischio di disturbi mentali nel futuro neonato, in particolare nelle femmine. L'Istituto superiore di sanità avverte: prendersi cura di sé durante questa fase è fondamentale per proteggere il benessere cerebrale del proprio bambino e garantire un futuro più sereno.

