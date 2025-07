Salme nelle chiese | Non si può trascurare la Legge La soluzione? Sale idonee nei cimiteri

Federcofit, la federazione del comparto funerario italiano, interviene nel dibattito sulla possibilità dei Comuni bergamaschi di utilizzare chiese e oratori per l’osservazione delle salme. Un ampio gruppo di sindaci, provenienti da tutta la provincia, chiede alla Regione Lombardia di rivedere la normativa regionale sui servizi funebri, trovando così soluzioni più dignitose e rispettose per le famiglie in questo momento delicato. La questione è di grande rilevanza e richiede un’attenta riflessione.

Federcofit, la federazione del comparto funerario italiano, interviene nel dibattito relativo alla possibilità per i Comuni bergamaschi di utilizzare chiese o oratori per il periodo di osservazione delle salme dei defunti. Un nutrito gruppo di sindaci – non solo dei territori montani, ma di tutta la provincia – ha chiesto a Regione Lombardia di modificare la normativa regionale sui servizi funebri allo scopo di consentire l'esposizione dei defunti nelle parrocchie per favorire le visite dei familiari. Federcofit ha scritto una lettera alla giunta e al consiglio regionale chiedendo un'audizione da parte della Commissione sanità, ricordando che l'utilizzo di edifici non adeguati, anche se religiosi, per l'esposizione del defunto prima del funerale non è consentito dal Dpr del 14 gennaio 1997, su cui si fondano tutte le leggi regionali e anche quella lombarda.