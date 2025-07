SalernoSounds domani apertura con Capo Plaza

L’attesa è finita: domani Salerno si illumina con l’energia di Capo Plaza, pronto a infiammare il palco di Arena Grandi Eventi per l’attesissima apertura di SalernoSounds 2025. Dalle prime luci del mattino, la città si prepara a vivere un’esperienza unica, tra musica, emozioni e un entusiasmo contagioso. Non resta che scoprire come questa serata entrerà nella storia del festival, lasciando il pubblico senza fiato e con il cuore in festa.

Tempo di lettura: 5 minuti L'entusiasmo a mille è nell'aria ormai da giorni, tra cuori e fiamme scambiate sui social e striscioni di amore che la città si appresta a srotolare domani per il suo arrivo: dopo il grande successo della prima data del tour estivo a Bologna, Capo Plaza si prepara ad approdare nella sua Salerno domani, sabato 12 luglio, all'Arena Grandi Eventi per l'apertura di SalernoSounds 2025. Reduce dalle due date evento sold out di inizio 2025 a Milano e Roma, dove si è esibito su un palco che era una vera e propria installazione in uno show unico che ha fatto la storia del genere, il giovane fuoriclasse è pronto a inaugurare domani il palco total black, imponente ma leggero al tempo stesso, allestito nell'emiciclo del Complesso architettonico del Crescent, il cui impatto scenico è stato solo in parte già spoilerato dai selfie dei curiosi a passeggio in Piazza della Libertà in questi giorni.

