Salerno un milione di euro per pulire fiumi e torrenti

Salerno si impegna a proteggere il suo patrimonio naturale con un investimento di un milione di euro dedicato alla pulizia e alla messa in sicurezza di fiumi e torrenti. Il progetto da 970mila euro, approvato dal Comune per il biennio 2025-2026, mira a ridurre i rischi di inondazioni e a preservare l’ambiente urbano. Un passo concreto verso un territorio più sicuro e sostenibile, che dimostra come la cura del territorio possa diventare un modello di eccellenza.

Un progetto da 970mila euro per ripulire e mettere in sicurezza fiumi e torrenti della città. Il Comune di Salerno ha dato il via libera al piano biennale 2025-2026 per la manutenzione ordinaria delle aste fluviali e torrentizie, con l’obiettivo dichiarato di “eliminare i pericoli di inondazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

