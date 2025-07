Salerno ruba borsello in un garage | arrestato 47enne

A Salerno, un gesto sconsiderato ha portato all’arresto di un 47enne accusato di aver rubato un borsello in un garage, evidenziando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza dei cittadini. Le indagini tempestive dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno messo fine a questa vicenda, dimostrando come la legge venga applicata con determinazione. La vicenda ci ricorda l’importanza di restare sempre vigili e rispettare la proprietà altrui.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato A.A., 47 anni, con l’accusa di furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo avrebbe sottratto un borsello dall’interno di un garage. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

