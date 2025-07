Salerno operazione ad alto impatto | controlli interforze

Nella serata del 9 luglio, Salerno ha visto un'intensa operazione di controllo interforze, simbolo di impegno e determinazione nella lotta alla criminalità. Coordinata dalla Questura e pianificata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, questa azione mira a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. Un esempio concreto di come le forze dell’ordine lavorino incessantemente per proteggere il territorio e rafforzare la legalità.

La Questura di Salerno, nella serata del 9 luglio, ha condotto una vasta operazione ad alto impatto nel Comune e nell'area provinciale di Salerno, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità diffusa. L'intervento, caratterizzato da servizi straordinari di controllo del territorio, è stato pianificato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Francesco Esposito. L'operazione, ritenuta di particolare rilevanza per la sicurezza delle zone interessate, ha visto la sinergica collaborazione della Polizia di Stato – con l'impiego di equipaggi dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

